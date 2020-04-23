Армия США испытала вертолет с цифровой кабиной и управлением (фото)

После завершения оценочных испытаний Армия США намерена заказать модернизацию около 700 вертолетов UH-60L до версии UH-60V.

Американские военные успешно испытали перспективный многоцелевой вертолет UH-60V Black Hawk.

Об этом сообщает Flightglobal.

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Версия UH-60V является модернизированным вариантом старого UH-60L. Главным отличием модернизированной версии является полностью цифровые кабина пилотов и управление, унифицированное с современными многоцелевыми вертолетами UH-60M.

Эта модернизация позволит американцам отказаться от раздельной подготовки пилотов, которые на сегодня вынуждены отдельно обучаться управлению UH-60L и UH-60M.

Более того, оборудование UH-60V совместимо с системой глобальной организации воздушного движения. Ресурс фюзеляжа вертолета увеличен на 10 лет по сравнению с UH-60L.

После завершения оценочных испытаний Армия США намерена заказать модернизацию около 700 вертолетов UH-60L до версии UH-60V.

Как сообщал УНИАН, Корпус стражей исламской революции запустил в космос первый иранский военный спутник под названием «Нур» («Свет»), аппарат успешно выведен на космическую орбиту.