Данные подлодки были первой серией атомных субмарин в советском флоте.

Российские подлодки класса "Ноябрь" - первое оружие "Судного дня" России, специально разработанное для этой миссии конца света. Об этом пишет эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве, экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

По его словам, данные подлодки были первой серией атомных субмарин в советском флоте, они эксплуатировались в период с 1958 по 1990 год, однако их миссия "жива" до сих пор.

"Только один из кораблей остался целым сегодня, корпус К-3, который хранится как военно-морской музей в Санкт-Петербурге. Но даже несмотря на то, что ни одна из подлодок больше не существует, их миссия все еще жива и здорова в сегодняшних все более воинственных российских вооруженных силах", - отметил автор.

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Он напомнил, что данные подлодки были созданы сразу после Второй мировой войны:

"Они были построены в ответ на требование 1952 года, чтобы ударная подводная лодка могла стрелять торпедами с ядерными боеголовками по прибрежным американским городам, находясь под водой вдали от берега. Их функция заключалась в том, чтобы сделать американские города непригодными для проживания, облучая их, а не сравняв их с землей. Каким бы нерациональным это ни казалось, это оставалось частью российской стратегической военной доктрины на протяжении десятилетий и продолжается по сей день".

Как добавил Джонсон, Кремль сегодня сохраняет еще более выраженную и, по-видимому, психотическую фиксацию на уничтожении американских городов путем их облучения:

"Это одержимость, которая остается в списке приоритетов российского руководства даже по сей день".

Единственной причиной постройки данных субмарин было обеспечение возможности СССР "выиграть" ядерную войну, выразил уверенность автор.

При этом он констатировал, что режим Путина придает такое же значение торпеде "Судного дня" - "Посейдону" (проект российского беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой), какое его предшественники придавали подлодкам класса "Ноябрь".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в попытке усилить свои военно-морские возможности Россия возрождает линейные крейсеры класса "Киров" времен Холодной войны, оснащая их системами ПВО С-300.

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