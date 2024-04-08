Комплекс предназначен для очистки местности от взрывоопасных предметов.

Российские военные испытали новый роботизированный комплекс "Сталкер" во время зачистки района от взрывоопасных предметов и установленных мин на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

"Сталкер" представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину, вес которой составляет примерно 30 т. Она имеет баковый трал, благодаря которому можно проделывать проход в минном поле, где находятся противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунт на глубину до 30 см.

Управление машиной осуществляет оператор с помощью пульта - дальность действия платформы может достигать 1-3 км в зависимости от условий, в частности, радиопомех. Комплекс имеет командный пост, куда выводится изображение с четырех камер.

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По данным из открытых источников, робот получил двигатель ЭМЗ, который имеет мощность 540 л. с. "Сталкер" может разгоняться до 10 км/ч, при трале его скорость составляет до 5 км/ч.

Наземные роботизированные платформы - последние новости

Россияне все чаще применяют в войне наземных роботов. В марте сообщалось, что на авдеевском направлении враг начал применять платформы, оснащенные автоматическими гранатометами АГС-17. Роботы были уничтожены украинскими дронами.

Украина также не стоит в стороне от прогресса в этой сфере. Как стало известно, она начала массово производить роботизированные наземные платформы различных типов. В частности, речь идет о турели и платформы-камикадзе.

Эти роботы успешно продемонстрировали себя на полигоне и уже скоро они должны появиться на фронте.

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