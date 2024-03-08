Гетьман обратил внимание на очень важную деталь, которая позволит военным быстро выровнять ситуацию с российской артиллерией на фронте.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман проанализировал, насколько 800 тыс. боеприпасов, деньги на которые собрали страны-партнеры, облегчит украинским Силам обороны ситуацию на линии фронта.

"Это не сможет нам дать возможность целый год воевать этими боеприпасами. Это не так много, но на некоторое время хватит. Особенно сейчас, когда мы пытаемся стабилизировать линию фронта и пытаемся прикрывать наши инженерные войска, которые достраивают линии фортификации. Как раз на март-апрель-май, я думаю, этих снарядов хватит для того, чтобы давать более-менее нормальный отпор артиллерии врага", – акцентировал Гетьман в эфире общенационального телемарафона.

Он добавил, что уже наблюдается увеличение количества выстрелов украинской артиллерии на фронте.

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"Увеличилось количество снарядов, каким образом они дошли и с каких складов, это точно военная тайна. Но именно увеличение наших артиллерийских возможностей приостановило продвижение врага, чтобы стабилизировать линию фронта", – отметил военный эксперт.

Кроме того, Гетьман обратил внимание на очень важную деталь, которая позволит украинской артиллерии быстро выровнять ситуацию с российской артиллерией на фронте.

"Например, россияне делают 10 тыс. выстрелов (в день – УНИАН), мы делаем 2 тысячи выстрелов. Говорят, это в пять раз меньше и нам нужно выровнять ситуацию. Для этого нам надо делать минимум 7-8 тысяч, до 10 тысяч выстрелов, и тогда будет преимущество. Это не совсем правильная арифметика и считается немножко иначе. В первую очередь, куда мы будем использовать наши снаряды, – это против артиллерийских систем врага. То есть мы будем уничтожать в контрбатарейной борьбе их артиллерию", – пояснил он.

По его словам, условно говоря, если украинская артиллерия делала 2 тысячи выстрелов, а будет 3 тысячи, то у россиян 10 тысяч выстрелов уже не останется.

"У них сразу станет 8-9 тысяч. Это потому, что мы сразу будем уничтожать их артиллерийские системы. Увеличение выстрелов, в первую очередь, будет направлено на контрбатарейную борьбу. То есть, если у нас увеличивается количество выстрелов хотя бы на одну тысячу, то у них сразу уменьшается более чем на одну тысячу. Потому что эта, условно говоря, дополнительная тысяча выстрелов будет нацелена именно на артиллерийские системы врага, а у нас артиллерия более высокоточная и более дальнобойная. Поэтому мы сможем быстро выровнять ситуацию", – акцентировал военный эксперт.

800 тысяч боеприпасов для Украины

7 марта стало известно, что Чехия собрала средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины. Президент Петр Павел отметил, что дальше правительство страны подпишет меморандум со всеми государствами, которые присоединились к инициативе – таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Он прогнозирует, что боеприпасы должны поступить в Украину "в ближайшие недели".

Стоит отметить, что Украина столкнулась с проблемой критической нехватки артиллерийских снарядов на фронте. Эта ситуация значительно обострилась на фоне задержки с одобрением дополнительного финансирования на помощь Украине в США.

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