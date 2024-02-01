Россия выпускает в три раза больше боеприпасов, чем Украина, подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов. Ежедневно Россия применяет на фронте втрое больше огневой мощи, заявил в письме своим коллегам из ЕС министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом пишет Bloomberg, журналисты которого смогли ознакомиться с содержанием этого письма. По словам министра, Украина не может выпускать более 2000 снарядов в день по линии фронта, которая простирается на 1500 километров. Это меньше трети от количества боеприпасов, которые выпускает оккупационная армия РФ.

При этом ситуация с дефицитом оружия ухудшается с каждым днем. Глава Минобороны призвал союзников по ЕС приложить больше усилий для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов. Он сказал, что Украине необходимо по крайней мере соответствовать огневой мощи своего врага.

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"Обычно побеждает сторона, которая имеет больше боеприпасов для борьбы", – подчеркнул министр.

Отмечается, что Украине необходимо 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Нехватка оружия в ВСУ

Проблема с количеством боеприпасов для украинской армии, к сожалению, не является новой. Однако на фоне задержки с одобрением дополнительного финансирования на помощь Украине в США, ситуация существенно ухудшилась.

Bloomberg пишет, что порой из-за недостатка боеприпасов украинские войска едва сдерживают врага. Издание добавляет, что даже в случае поступления оружия от ЕС недостаток американской поддержки украинские защитники почувствуют на поле боя уже в конце весны.

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