Patriot не справится: в Defense Express рассказали, чем можно перехватить 'Орешник'

У США есть зенитная управляемая ракета, которой можно перехватить "Орешник".

ЗРК Patriot и SAMP-T отлично показали себя в Украине, сбивая различные воздушные объекты РФ. Тем не менее новая российская ракета средней и межконтинентальной дальности "Орешник" может стать для них недостижимой целью, пишет Defense Express.

В издании объяснили, что каждый зенитный ракетный комплекс, включая Patriot и SAMP-T, имеет свое назначение. Они не способны перехватить "Орешник", так как были созданы для противодействия баллистическим ракетам оперативно-тактического уровня с дальностью полета до 1000 километров.

Отмечается, что даже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о том, что у Украины нет систем, которые могут перехватить баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности.

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В издании подчеркнули, что маршевый участок баллистических ракет средней и большей дальности проходит на высотах более 100 км. Скорость вхождения в атмосферу составляет около 3-4 км/сек для баллистических ракет средней дальности и 5-7 км/сек для межконтинентальных.

В теории, Patriot PAC-3 и SAMP-T смогут отработать по боевым частям таких целей, которые уже находятся в атмосфере, но реальная эффективность остается под вопросом, добавили в издании. Главная проблема для ЗРК, которые находятся на вооружении Сил обороны, является то, что "Орешник" имеет раздельную главную часть с блоками индивидуальной наводки.

Российская ракета несет от шести боеголовок и ложные цели. Количество целей, которые могут одновременно поражать Patriot PAC-3 и SAMP-T, является ограниченным, напомнили в издании. Поэтому эти ЗРК не смогут одновременно перехватить все боеголовки "Орешника".

Даже комплекс THAAD не справится с такой задачей, отметили в здании. Он предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности, но у него есть ограничения по количеству целей, которые он может одновременно обстреливать.

Поэтому наиболее эффективным методом перехвата баллистической ракеты с раздельной боевой частью является ее уничтожение до того, как начался процесс их разведения и необходимо поразить только один объект, подчеркнули в издании. Такую возможность имеет американская зенитная управляемая ракета SM-3, которая используется с кораблей с системой Aegis или в стационарной сухопутной версии Aegis Ashore.

Ракета "Орешник" - важные новости

Ранее в Financial Times сообщили, что в производстве "Орешника" Россия полагается на западное оборудование. В издании подчеркнули, что военная машина РФ "в значительной степени" зависит от иностранных технологий.

Кроме того, в Defense Express рассказывали, что над "Орешником" работал "НПЦАП", похоронивший амбиции РФ в космосе. Этот научно-производственный центр отличился провальным космическим проектом "Луна-25".

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