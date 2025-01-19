Украина работает над созданием собственной системы ПВО, сообщил главком.

Украина сейчас работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, которая способна будет перехватывать ракеты вроде российского "Орешника", сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для ТСН.Тиждень.

Главком отметил, что российская ракета "Орешник" является угрозой, и "в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить". Он отметил, что это побуждает Украину активно вести переговоры с нашими союзниками, чтобы получить систему, способную противодействовать "Орешнику".

В то же время, по словам Сырского, это должно побудить Украину и к созданию собственной "современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором при применении такого оружия россиянами".

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На вопрос, такая ракетная системы - это теория или практика, главком пояснил, что "работы ведутся активно в этом направлении".

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат", - добавил он.

Российская ракета "Орешник": актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в производстве "Орешника" Россия полагается на западное оборудование. Западные СМИ сообщали, что военная машина России "в значительной степени" зависит от иностранных технологий, на которые распространяются западные санкции - особенно в области компьютерного числового управления.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь получит от РФ десять ракетных комплексов "Орешник"."Пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", - сказал он.

Однако экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что заявления Лукашенко о готовности разместить у себя "Орешник" - это продолжение мероприятий пропаганды и информационной войны.

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