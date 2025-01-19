Украина сейчас работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, которая способна будет перехватывать ракеты вроде российского "Орешника", сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для ТСН.Тиждень.
Главком отметил, что российская ракета "Орешник" является угрозой, и "в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить". Он отметил, что это побуждает Украину активно вести переговоры с нашими союзниками, чтобы получить систему, способную противодействовать "Орешнику".
В то же время, по словам Сырского, это должно побудить Украину и к созданию собственной "современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором при применении такого оружия россиянами".
На вопрос, такая ракетная системы - это теория или практика, главком пояснил, что "работы ведутся активно в этом направлении".
"Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат", - добавил он.
Российская ракета "Орешник": актуальные новости
Как сообщал ранее УНИАН, в производстве "Орешника" Россия полагается на западное оборудование. Западные СМИ сообщали, что военная машина России "в значительной степени" зависит от иностранных технологий, на которые распространяются западные санкции - особенно в области компьютерного числового управления.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь получит от РФ десять ракетных комплексов "Орешник"."Пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", - сказал он.
Однако экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что заявления Лукашенко о готовности разместить у себя "Орешник" - это продолжение мероприятий пропаганды и информационной войны.