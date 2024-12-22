По словам диктатора РФ, ничего подобного до этого не разрабатывалось.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны России имело разные мнения по разработке комплекса ракет "Орешник", а лично он поддержал испытания этой ракеты "в боевых условиях". Об этом диктатор сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, он "достаточно глубоко" был погружен в разработку "Орешника".

"В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов, я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что пришло время его испытать в боевых условиях", - отметил российский диктатор.

Также президент РФ подчеркнул, что разработка этой ракеты является "историческим событием" в ракетно-космической отрасли.

"Ничего подобного никогда не происходило, это впервые произошло с таким видом оружия", - добавил диктатор.

Российская ракета "Орешник" - последние новости

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что Россия хочет нанести повторный удар "Орешником" по Украине, как это она сделала 21 ноября по Днепру. В то же время он отметил, что захватчики имеют проблемы с некоторыми компонентами для ракет, поэтому не могут их разрабатывать, как раньше.

Также российский диктатор Владимир Путин отметил, что "Орешник" - это "современное, очень новое оружие". Кроме того, он предложил западным военным провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" для доказательства мощности ракеты.

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