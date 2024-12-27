Россия производит "Орешник" при использовании западных чипов разных компаний.

Ракета "Орешник", которой так хвастается кремлевский диктатор Владимир Путин, была изготовлена российскими компаниями при использовании передового западного производственного оборудования, заявляют эксперты.

Два ведущих российских института оружейной техники, названные украинской разведкой разработчиками ракеты "Орешник", разместили объявления о поиске сотрудников, знакомых с системами металлообработки немецких и японских компаний, говорится в анализе Financial Times.

СМИ пишет, что военная машина России "в значительной степени" зависит от иностранных технологий, на которые распространяются западные санкции — особенно в области компьютерного числового управления (ЧПУ). О чем говорят, в частности, вакансии Московского института тепловых технологий и "Созвездия". Технология ЧПУ "жизненно важна" для производства "Орешника", так как она позволяет заводам быстро придавать материалам высокоточную форму с помощью компьютеров.

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МIТТ (Московский институт теплотехники) — это одна из компаний, которая была причастна к разработке "Орешника", будучи ведущим учреждением по разработке российских твердотопливных баллистических ракет.

"В рекламных объявлениях, размещенных в 2024 году, компания отмечает, что "мы придерживаемся систем FANUC, SIEMENS, HAIDENHEIN". Fanuc - японская компания, а две другие - немецкие. Все три компании производят системы управления для высокоточных станков с ЧПУ", - говорится в материале.

Эти же компании фигурируют в объявлениях, размещенных компанией "Созвездие", специализирующейся, в частности, на "автоматизированных системах управления и системах связи" для военных нужд.

"Титан-Баррикады" является третьим оборонным производством, связанным с "Орешником", которое замешано в использовании систем FANUC.

Исполнительный директор ЭСКУ Денис Гутык заявил: "Разработка "Орешника" показывает, насколько российский военно-промышленный комплекс все еще зависит от высококлассного западного оборудования. Правительства западных стран должны добиваться прекращения поставок этих товаров".

Хотя экспортный контроль замедлил поступление этих товаров в Россию, анализ российских документов позволяет FT предположить, что с начала 2024 года в Россию поступило по меньшей мере $3 млн поставок, включающих компоненты Heidenhain. Некоторые из их покупателей "глубоко связаны с военным производством".

В одной из поставок была указана система, включающая новый блок управления Heidenhain TNC640, который был выпущен в 2023 году, который "задает высокий спектр технологий управления в своей области" и "позволяет выполнять комбинированные операции фрезерования, точения и шлифования".

Стоимость станка составляет 345 000 долларов, он был отправлен через Китай в Балтийскую промышленную компанию - российское предприятие, попавшее под санкции США и имеющее опыт поставок оборудования с ЧПУ в оборонную промышленность, пишет СМИ.

Что еще известно об "Орешнике"

Ранее УНИАН сообщал, что стало известно о лжи Путина после изучения обломков "Орешника". Дело в том, что та баллистическая ракета средней дальности, которую в России называют "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет.

Кроме того, эксперт рассказал, когда "нужно начинать волноваться" из-за угрозы удара "Орешником". Ключевым признаком являются действия посольства США в Украине.

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