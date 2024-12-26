Над 'Орешником' работал 'НПЦАП', похоронивший амбиции РФ в космосе, - Defense Express

Проект "Луна-25" стал крупным космическим провалом РФ.

Анализ обломков российской баллистической ракеты "Орешник", которой оккупанты ударили по Днепру 21 ноября, показал, что некоторые ее детали были произведены еще в 2017 году. Помимо этого выяснилось, что в работе над ее созданием принимал участие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина", который ранее отличился провальным космическим проектом "Луна-25", сообщает Defense Express.

В издании напомнили, что "НПЦАП" занимается разработкой систем управления для баллистических ракет, ракетоносителей, космических разгонных блоков и космических аппаратов. Одним из наиболее известных проектов, в котором участвовало предприятие, стала станция для исследования Луны "Луна-25", которая 19 августа 2023 года разбилась о спутник Земли.

Этот проект тянулся с 1997 года, подчеркнули журналисты. Из-за этого РФ проиграла лунные гонки другим странам, включая Индию, которая успешно высадила на Луне свою автоматическую станцию "Чандраян-3" 23 августа.

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Интересно то, что в "Роскосмосе" причиной аварии "Луны-25" назвали неисправность блока измерения угловых скоростей "БИУС-Л", за который отвечал "НПЦАП", добавили в издании.

Изначально в "Луну-25" планировали вместо "БИУС-Л" установить прибор "БИБ", но сделать его в РФ не смогли из-за санкций. Из-за этого россияне также не смогли приобрести готовый прибор Astrix от Airbus, подчеркнули журналисты.

В издании отметили, что "БИБ" должен был весить 1,5 кг, а вес системы "БИУС-Л" от "НПЦАП" составил 10 кг. Помимо этого потребовалось 18 месяцев на доработку прибора.

По словам издания, именно "НПЦАП" разработал систему управления для "Орешника" и поставил некоторые другие детали для ракеты.

Ракета "Орешник" - последние новости

Ранее военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный оценил угрозу удара России ракетой "Орешник" по Украине. Манипуляции с "Орешником" - это давление РФ на Запад, а не на Украину, считает он.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин заявлял, что был "глубоко погружен" в разработку "Орешника". По его словам, ничего подобного до этого не разрабатывалось.

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