В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» в России были раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова АК-12.
Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале проекта «Калашников Media».
Автомат отличается улучшенной эргономикой и стрелковыми характеристиками. Оружие имеет общую длину 880-940 миллиметров, длина ствола составляет 415 миллиметров. АК-12 разработан под патрон 5,45х39 миллиметров, емкость магазина составляет 30 патронов. Автомат имеет массу 3,5 килограмма.
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По словам представителей концерна «Калашников», в результате доработок автомат стал более удобным в плане использования и технического обслуживания.
Обновленный АК-12 прошел войсковую эксплуатацию в частях и подразделениях Министерства обороны России.
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