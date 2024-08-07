Россия ударила баллистикой по Киеву вечером 5 августа.

Украина вряд ли поднимала в небо самолеты F-16 во время удара РФ баллистикой по Киеву вечером 5 августа, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Как показывает практика, даже комплекс Patriot может гудеть громко. Также, северокорейские баллистические ракеты - вопрос, с каким звуком они разваливаются в воздухе. Случаи использования этих ракет сопровождались тем, что в полете несколько из них развалились. Так северокорейские друзья Кремля халатно собирают свои ракеты", - сказал Киричевский.

В то же время, он предположил, что Силы обороны могли бы поднять в небо западные истребители, если бы РФ применила по Киеву другие виды вооружения.

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"Шахеды" россияне в воздух поднимали, дозвуковые крылатые ракеты также. Ни один в мире истребитель баллистику сбивать не способен, а вот дозвуковые крылатые ракеты, беспилотники - вполне способен. Поэтому если будут раздаваться какие-то странные звуки, реактивные, во время сбивания "Шахедов" на подступах к столице - возможно мы и услышим F-16", - добавил Киричевский.

Удар РФ по Кихвской области 5 августа - что известно

Вечером 5 августа российские оккупационные войска ударили баллистическим вооружением по Киевской области. По данным военного эксперта Олега Каткова, во время удара враг применил по меньшей мере одну ракету производства КНДР.

Также, аналитики Defense Express отметили, что одна из российских ракет, которой били по Киевской области, разорвалась в воздухе и упала недалеко от Броваров.

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