Россия пытается получить аналоги украинских морских дронов, и уже несколько раз их применяла.

Страна-агрессор Россия создала эшелонированную систему обороны, из-за чего Силам обороны Украины стало сложнее использовать морские дроны для атак. Такое заявление сделал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода".

"Когда-то мы спокойно могли зайти в Севастопольскую бухту на дронах, а сейчас это не так просто. Потому что противник создал эшелонированную систему обороны. Начинает с эшелонированной системы обнаружения, дальняя, средняя, ближняя зона обнаружения наших беспилотных систем. Потом порядок их уничтожения. Чтобы его преодолеть, мы должны принимать другие решения, в первую очередь, технические", - подчеркнул он.

Неижпапа отметил, что украинским защитникам необходимо быть более гибкими, умными и в технологическом плане быть всегда впереди врага.

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"Сейчас все дроны, морские дроны, уже сами по себе должны нести на себе разнообразное оружие, с разными направлениями применения, чтобы быть более эффективными и иметь успех", - добавил он.

Командующий ВМС Украины также заявил, что россияне сейчас пытаются получить аналоги таких дронов. Уже зафиксированы несколько применений подобных аппаратов.

"Они работают над этим. И мы тоже готовимся к тому, чтобы отражать эти дроны, возможное их применение. Поэтому, как и тогда, во время войны на суше для них это было ново, а сейчас, видите ли, сейчас идет война дронов. То же самое и на море: они тоже готовятся сделать такие же вещи. Поэтому мы тоже к этому готовимся, чтобы не только самим применять дроны против противника, но и защищаться от них", - подытожил он.

Дроны Украины на поле боя

Как писал УНИАН, эксперт Валерий Романенко ранее оценил деятельность Magura V5. По его словам, украинские военные получили господство вокруг Крыма, благодаря морским дронам Magura V5.

В то же время издание Business Insider сообщило, что у Украины и РФ совершенно разные подходы к производству дронов. РФ, в частности, использует меньшее количество типов беспилотников, чем Украина. Из-за этого, как считают эксперты, их легче распознать и уничтожить.

Более того, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что на фронте уже работают украинские дроны на оптоволокне дальностью 20 км. Беспилотники демонстрируют эффективность, уничтожая цели оккупантов.

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