Сейчас Украина работает над наращиванием количества и способности дронов на оптоволокне.

На фронте уже работают украинские беспилотники на оптоволокне дальностью 20 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский по результатам отчета командования Сил беспилотных систем в субботу, 5 апреля.

Как отметил главком, в войске продолжается наращивание количества и способности дронов на оптоволокне.

Сырский добавил, что беспилотники демонстрируют эффективность на фронте. Только в марте БПЛА различных типов поразили и уничтожили более 77 тысяч российских целей. Это на 10% больше, чем в феврале.

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Кроме того, обезврежено около тысячи разведывательных БПЛА оккупантов. Для противодействия российским дронам на фронте внедряются новые системы РЭБ, в частности увеличивают количество систем ближнего действия.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее заместитель командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш заявил, что у дронов на оптоволокне есть серьезный недостаток. По его словам, причина в том, что FPV-дроны на оптоволокне невозможно заглушить с помощью систем РЭБ.

Также в ВСУ показали новый дрон-ружье Lucky Strike. Военные говорят, что такой беспилотник позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения.

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