Украинский оператор БПЛА рассказал, что распознать российские дроны довольно легко.

Россия использует меньшее количество типов беспилотников, чем Украина, из-за чего их легче распознать и уничтожить. Об этом рассказал оператор БПЛА из Сил беспилотных систем Украины Димко Жлуктенко в комментарии для Business Insider.

По его словам, некоторые типы российских беспилотников очень легко идентифицировать. Он заявил, что россияне редко вносят какие-либо изменения в конструкцию.

Украина выпускает больше типов БПЛА, чем РФ

В издании отметили, что Украина выпускает больше типов БПЛА, чему способствует огромная отечественная беспилотная промышленность с сотнями компаний, которые производят широкий спектр различных моделей и технологий. Россия же сосредоточилась на выпуске нескольких типов дронов, но в большом количестве.

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Жлуктенко подчеркнул в разговоре с журналистами, что подход Украины означает, что ей "легче удивить врага". Он добавил, что вражеские беспилотники легко идентифицировать, так как РФ редко модернизирует их.

У России другой подход к производству дронов

В издании объяснили, что в РФ оборонные закупки очень централизованы - солдаты получают оружие через государственных производителей оружия, а также союзников в лице Ирана и Северной Кореи. В Украине же сотни отечественных оборонных компаний работают напрямую с военнослужащими. Так украинцам удается быстрее тестировать и улучшать свои дроны.

Эксперт по беспилотникам из Института технологической политики Корнелла Брукса Джеймс Паттон Роджерс рассказал журналистам, что более централизованный подход РФ к производству беспилотников означает то, что если ошибка есть в каком-то компоненте, то она будет распространяться на все дроны.

"Если есть лазейка, позволяющая взломать систему, то она распространяется на все системы и делает их уязвимыми", - добавил он.

В издании подчеркнули, что Украина выпускает более инновационные дроны, чем РФ, но имеет гораздо меньшие производственные мощности. Из-за этого украинским солдатам иногда приходится использовать беспилотники, которые были куплены у западных и китайских компаний.

По словам Жлуктенко, эти дроны необходимы, но, как правило, работают не так хорошо, как беспилотники украинского производства, созданные специально борьбы с оккупантами.

В издании добавили, что в Украине говорили о том, что более 96% из 1,5 миллиона беспилотников, закупленных в прошлом году, были украинского производства. В 2025 году этот процент должен увеличиться еще больше.

Журналисты напомнили, что в 2024 году российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что его страна произведет 1,4 миллиона беспилотников за год. Тем не менее неясно, была ли эта цель достигнута.

Многие беспилотники, которыми Россия атакует Украину, относятся к типу "Шахед". В издании напомнили, что эти беспилотники и их технологии производства были переданы РФ Ираном.

"У России нет такого производства, как у Украины, ни по масштабам, ни по разнообразию", - заверил старший исследователь военных технологий в ETH Zurich Мауро Гилли.

Он заявил, что Украина первой в мире разработала некоторые беспилотные технологии. Среди них - военно-морские дроны и БПЛА, способные пролететь более 2800 км.

Украинские дроны - другие новости

Ранее стало известно, что украинские военные получат новые отечественные дроны-камикадзе "Амага-10". Он имеет повышенную устойчивость к воздействию РЭБ, высокую скорость и маневренность.

Кроме того, в Forbes писали, что захваченные украинские дроны заражают системы РФ вирусами. Следовательно, россияне не могут применять захваченные дроны ВСУ повторно и исследовать их технологии.

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