Французские истребители вряд ли будут использовать для сбивания российской авиации.

Украина может использовать одинаково эффективно Mirage и F-16 для сбивания российских крылатых ракет и дронов. Однако в других параметрах эти два истребителя отличаются.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Будет не одинаковая эффективность, если мы говорим непосредственно о воздушных боях. F-16, если он будет использовать дальнобойные версии ракет AIM-120 с дальностью уничтожения целей на 110-160 километров. То у него значительно больше шансов противодействовать российской авиации и отгонять ее от переднего края поля боя. А когда мы говорим о Mirage - он эту задачу не то, что не может. Он вряд ли будет ее выполнять в принципе. Поскольку его самая дальнобойная ракета "воздух-воздух" - там дальность до 80 километров", - сказал Катков.

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Он добавил, что одинаковую эффективность оба истребителя будут иметь при нанесении ударов высокоточным вооружением, в частности авиабомбами.

"Например, F-16 может использовать SDB или JDAM. В Mirage, учитывая то, что он был модернизирован, сможет использовать AASM Hammer - также дальнобойную высокоточную бомбу. Что касается дальнобойных ударов крылатыми ракетами, то Mirage получит возможность запуска Storm Shadow. А F-16 и так имеет возможность запуска ракет JASSM. Но проблема в том, что JASSM не были получены", - добавил Катков.

Западные истребители в Украине: что надо знать

Украина пока не получила французские истребители Mirage. Впрочем, по словам главы МИД Франции, процесс передачи должен состояться до конца первого квартала 2025 года.

Между тем в РФ заявляют, что Украина начала использовать западные самолеты F-16 ближе к линии фронта. По словам эксперта по авиации Валерия Романенко, это может быть правдой. В частности, Украина может отрабатывать тактические приемы для сбивания российских самолетов.

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