Французские истребители будут летать над Украиной уже через два месяца.

Французские истребители Mirage 2000-5 появятся в Украине уже в ближайшее время - до конца первого квартала этого года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio.

"Вскоре над Украиной будут летать французские "Миражи", - отметил он.

По словам Барро, самолеты появятся в Украине до конца первого квартала, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

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Mirage 2000 для Украины - что надо знать

В начале июня 2024 г. Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. По предварительным данным, в первой партии Франция должна передать шесть истребителей. В конце декабря стало известно, что украинские пилоты закончили подготовку на истребителях Mirage 2000-5F.

Ранее СМИ сообщали, что первые три французских истребителя Dassault Mirage 2000-5 должны прибыть в Украину до конца апреля. При этом отмечалось, что они будут оснащены лучшим французским вооружением класса "воздух-земля", в частности крылатыми ракетами SCALP-EG и планерными бомбами Hammer.

В начале января сообщалось, что Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Однако некоторые источники указывали, что борта уже в Украине, хотя пока выполняют только тренировочные полеты.

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