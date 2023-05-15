Оккупанты пытаются "кошмарить" наших бойцов своими ударными беспилотниками.

Российские оккупанты на Донбассе "охотятся" на украинскую технику и пытаются ее уничтожать ударными дронами - "Ланцетами". Эти беспилотники донимают наших армейцев еще с осени 2022 года.

Теперь их научились сбивать, и прямо на глазах корреспондентки ТСН бойцы уничтожили один из "Ланцетов". Правда, съемочная группа могла оказаться под огнем вражеского оружия, однако украинские артиллеристы спасли экипаж с журналистами.

Авто с военными и журналистами застряло в грязи посреди поля на Донбассе. Именно тогда россияне могли бы попасть в него, но на помощь приехала гаубица и вытащила машину.

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Один из артиллеристов рассказал, как сам недавно оказался под выстрелом российского "Ланцета":

"Я как раз был внутри, опрокидывал снаряд и слышал будто машину. А потом слышу удар, поднимаю голову - вижу вспышку... Потом оказалось, что это "Ланцет".

Самоходная гаубица военных тогда уцелела, но теперь они еще осторожнее. А большинство российских "ланцетов", добавляет корреспондентка, сбивают наши силы ПВО.

БпЛА "Ланцет" - что известно о российском беспилотнике

"Ланцет" - российский барражирующий боеприпас, он имеет несколько типов наведения. Скорость движения составляет до 300 км/ч, радиус полета — до 40 км. Максимальная масса - 12 кг.

Впервые этот беспилотник был представлен в Москве на выставке в 2019 году. Дрон использовался оккупантами и во время войны в Сирии, в частности в провинции Идлиб.

"Ланцет" часто российские оккупанты используют в паре с российским разведывательным БПЛА "Орлан". Последний определяет цель, а "Ланцет" - поражает.

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