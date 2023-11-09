Скорее всего действительно в РФ пока зенитные бригады получат лишь по 1-1,5 дивизиону С-300В4.

Зенитно-ракетный комплекс С-300В4, который был уничтожен на Таврическом направлении, является не просто редким, а просто "краснокнижным" зенитным ракетным комплексом в РФ.

Как пишет "Дифенс Экспресс", точное их количество отличается в разных источниках, начиная от всего двух дивизионов на всю РФ. В планах РФ в целом было сформировать в каждом военном округе лишь по одной зенитной бригаде на С-300В4, а всего в РФ было четыре, а сейчас пять военных округов, а по обновленным планам еще два новых - Московский и Ленинградский.

"Первые комплексы С-300В4 получила в 2015 году вновь созданная 77-я отдельная зенитная ракетная бригада (Южный военный округ). Но несмотря на заявление о полном перевооружении в 2014 году в Минобороны РФ отметили, что передан "бригадный комплект", который состоит из трех батарей (в каждой шесть пусковых и одна станция наведения ракет и машины обеспечения). В то же время в дивизион входит один командный пункт и две РЛС кругового и программного обзора. Таким образом вряд ли перевооружение было полным", - отмечается в материале.

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Затем "бригадный комплект" С-300В4 получила вновь сформированная 38-я зенитная бригада (Восточный военный округ). А в планах на 2023 год было вооружение одной из бригад Западного военного округа. И скорее всего действительно в РФ пока зенитные бригады получат лишь по 1-1,5 дивизиону С-300В4.

Такие малые темпы перевооружения на С-300В4, даже за счет того, что речь явно идет о модернизации имеющихся С-300В, объясняются тем, что он стоит значительно дороже С-400. С-300В4 имеет на вооружении модернизированные советские зенитные ракеты 9М82МВ и 9М83М с заявленной дальностью перехвата аэродинамических целей до 400 км и до 200 км соответственно. Также декларируется, что к С-300В4 интегрированы ракеты 48Н6ДМ и 40Н6 с дальностью уничтожения аэродинамических целей до 250 км и 400 км соответственно, которые используются в С-400.

Таким образом уничтожение каждого ЗРК С-300В4 является для РФ более чем значительной потерей, которую они не могут восполнять в любой перспектив.

Уничтожение С-300В4 - детали

На Таврическом направлении среди другой вражеской техники уничтожен и новейший российский ЗРК С-300В4. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что на Таврическом направлении враг нанес 23 авиаудара, провел 44 боевых столкновения и совершил 888 артобстрелов.

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