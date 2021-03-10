В Одессу вошла корабельная противоминная группа НАТО.

Сегодня, 10 марта, корабли НАТО впервые в 2021 году зашли в порт Одессы. В частности, пришвартовалась вторая противоминная группа, которая состоит из турецкого, румынского и испанского кораблей.

Об этом пишет "Думская".

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Сообщается, что в порт Одессы зашли турецкое командное судно, а также тральщики из Испании и Румынии. Кроме того, ожидается протокольная встреча командного состава группы с командованием Военно-морских сил Украины.

Напомним, в феврале в Черное море заходили эсминцы военно-морских сил США USS Porter и USS Donald Cook. Они в течение 17 дней проводили совместные операции с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.

Также в феврале более 700 военнослужащих из шести стран НАТО приняли участие в многонациональных учениях "Посейдон 21" на побережье Черного моря. Для учений привлекли 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехническим оборудованием и подводный робот, которые использовали на море, на суше и в воздухе. Учения проводились под командованием Румынии.

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Автор: Виктория Гордиенко