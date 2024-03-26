Аналитики считают, что "Нептун" прошел глубокую модернизацию.

В Военно-морских силах сообщили, что украденный у Украины БДК "Константин Ольшанский" поразили украинской противокорабельной ракетой "Нептун". Эксперты считают, что это доказательство модернизации "Нептуна".

Аналитики Defence Express указали на несколько важных моментов, первый из которых - дальность. Официально "Нептун" может преодолеть до 280 км, но этого едва хватает для запуска ракеты по прямой с береговых позиций без маневрирования и обхода ПВО. Есть неофициальная информация об увеличении ее дальности до 400 км.

При этом экспертов заинтересовал вопрос, как ракета "выбирает" цель. По информации на 2021 год, "Нептун" с активной радиолокационной головкой самонаведения может различать и атаковать корабли, которые разделены на категории "малые", "средние", "большие". Кроме того, она предназначена для атаки целей в море, что говорит о низких требованиях к системе наведения.

Видео дня

Условия поражения цели у причала или в доке значительно отличаются, ведь рядом могут находится друге корабли, в том числе и однотипные.

Также важный момент такой атаки - распределение целей между ракетами, потому что одновременно атаковали другие цели в той же бухте. Эта задача очень сложная, ведь в противном случае все ракеты могут попасть в один корабль.

Учитывая все факторы, аналитики пришли к выводу, что ракета "Нептун" сильно развилась и получила новые возможности.

Константин Ольшанский - последние новости

25 марта спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что поражен корабль "Константин Ольшанский", который в 2014 году Россия украла у Украины. Он больше не боеспособен.

При этом общие морские потери РФ на 26 марта 2024 года составили 26 кораблей/катеров и одна субмарина, речи идет о подлодке "Ростов-на-Дону".

Вас также могут заинтересовать новости: