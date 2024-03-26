ПТРК "Нептун" продолжает выполнять задачи, подчеркнул эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал поражение российского большого десантного корабля "Константин Ольшанский", о котором стало известно сегодня утром.

Как отмечает Коваленко в Telegram, согласно заявлению спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, поражение было осуществлено ракетой ПТРК "Нептун", то есть - Р-360. "У данной ракеты возможности эффективного поражения целей водоизмещением 5 тыс. тонн. Ракетный крейсер "Москва", водоизмещением 8 тыс. тонн, был потоплен посредством поражения двумя Р-360. Иными словами, при удачно попадании, у БДК "Константин Ольшанский", полным водоизмещением 4 тыс. тонн, вряд ли останутся шансы на эксплуатацию оккупантами", - отметил аналитик.

Эксперт делает аналогичные выводы насчет разведывательного корабля ближней, дальней морской и океанской зоны проекта 18280 "Иван Хурс". Как уточняет эксперт, хотя эта единица отличается от больших десантных кораблей архитектурой, и его следует рассматривать больше не как объект с водоизмещением 4 тыс. тонн, а как корабль "с критическим показателем 2,5 тыс. тонн".

Видео дня

"Но, что радует не меньше - ПТРК "Нептун" продолжает выполнять задачи. Тот самый ПТРК "Нептун", который некоторые "эксперты" называли бессмысленным и безнадежным", - констатирует обозреватель.

Важные потери РФ на 26 марта 2024 - что нужно знать сегодня

Напомним, недавно ЗСУ удалось повредить два больших десантных корабля РФ - "Ямал" и "Азов", а также - разведывательный корабль "Иван Хурс". Сегодня, 25 марта, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что поражен также корабль "Константин Ольшанский", который в 2014 году РФ украла у Украины.

Стоит отметить, что общие морские потери РФ на 26 марта 2024 года серьезные - сообщалось о ликвидации 26 кораблей/катеров и одной субмарины.

Вас также могут заинтересовать новости: