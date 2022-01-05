Этот запуск стал первой вооруженной провокацией со стороны Северной Кореи в Новом году.

Северная Корея впервые с начала нового 2022 года устроила вооруженную провокацию. КНДР выпустила в сторону Японского моря снаряд. Предполагается, что это была баллистическая ракета.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По информации, Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в Японское море 5 января. Объединенный комитет начальников штабов сообщил об этом журналистам в тот же день, но не стал раскрывать конкретные детали.

Запуск снаряда стал первым вооруженным протестом Северной Кореи в Новом году. Издание также приводит информацию о том, что снаряд мог быть именно баллистической ракетой.

Читайте такжеBloomberg: Угроза ядерной катастрофы растетКак сообщал УНИАН, до этого Северная Корея запускала баллистическую ракету еще 19 октября прошлого года. Предполагалось, что снаряд выпустили с подводной лодки в районе города Синпо. Помимо этого недавно стало известно, что Ким Чен Ын снова похудел. Местные власти продолжают говорить, что диктатор стремительно теряет вес из-за страданий, которые он якобы разделяет с жителями страны.

Вас также могут заинтересовать новости: