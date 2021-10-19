Предполагается, что снаряд выпустили с подводной лодки в районе города Синпо.

Военные КНДР провели очередные испытания баллистических ракет, запустив один (а по версии Токио - два) такой снаряд в сторону Японского моря.

Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета была выпущена около 10:17 по местному времени (4:30 по Киеву) с площадки в окрестностях города Синпо, расположенного на побережье Японского моря.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации", - заявили в ОКНШ.

Читайте такжеThe Washington Post: Северокорейская ракета пролетела над Японией, усилив напряженность и вызвав сердитый ответ со стороны ТокиоВ администрации южнокорейского президента собираются провести позже заседание Совета национальной безопасности по этому поводу.

Местные военные предполагают, что запуск был совершен с подводной лодки.

В Японии уже заявили свой протест КНДР в связи с ракетными пусками, а при канцелярии премьера Фумио Кисиды был создан кризисный штаб, сообщает местное агентство NHK. Также состоялось заседание глав ответственных министерств, на котором Кисида поручил обеспечить сбор данных и безопасность судов.

Также глава японского правительства отметил, что было выпущено две, а не одна ракета, но при этом заверил, что японским судам ничто не угрожает.

Новые ракетные испытания Пхеньяна проходят на фоне переговоров ядерных посланников Южной Кореи, США и Японии, которые обсуждают в Вашингтоне совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году Южная и Северная Кореи полностью восстановили свои прямые линии связи.

Автор: Станислав Кожемякин