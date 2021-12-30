Местные власти продолжают говорить, что Ким Чен Ын худеет из-за страданий, которые он якобы разделяет с жителями страны.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает стремительно терять вес. Политик снова похудел, а местные власти и СМИ утверждают, что изменения во внешности являются последствиями "страданий" лидера страны.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, Ким Чен Ын появился на собрании правящей в Северной Корее партии. Диктатор снова похудел и стал выглядеть еще меньше. На собрании чиновники обсуждали свои мысли о том, как "привести народ к победе". На фоне экономического кризиса, санкций и пандемии коронавируса страна оказалась в плачевном состоянии.

После форума местные СМИ начали публиковать фото похудевшего Ким Чен Ына с уже обнародованной ранее историей о том, что диктатор стремительно теряет вес и "усыхает на глазах" не ради красоты, а "ради страны". Чиновники и пресса, подконтрольные диктаторской власти, уже неоднократно заявляли о "страданиях" лидера страны, который якобы голодает вместе с другими жителями Северной Кореи.

"Правительственные власти настаивали на том, что деспот ест меньше "ради страны", ведь он борется с серьезной нехваткой продовольствия. Также они заявляли, что Ким здоров", - указано в издании.

Читайте такжеВ КНДР запретили смеяться и пить алкоголь на 11 днейНа фоне слухов о болезни Ким Чен Ына власти стараются остановить эти догадки. Так, еще летом населению КНДР запретили обсуждать внешность диктатора после его похудения.

Ранее УНИАН сообщал и о том, что в предсказании Нострадамуса на 2022 год эксперты нашли пророчество о смерти Ким Чен Ына.

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