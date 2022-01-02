На задержание перебежчика были брошены южнокорейские военные.

В субботу неизвестный человек пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею.

Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на военных Республики Корея.

Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21:20 по местному времени. Данные о его личности не сообщаются.

С целью поимки нарушителя границы на место были отправлены южнокорейские солдаты, но операция оказалась неудачной.

"Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22:40 пересек военную демаркационную линию и сбежал на Север", - рассказал представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

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В воскресенье южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи. Пока о судьбе перебежчика пока ничего не известно, но особых действий со стороны северокорейских военных также не наблюдается.

Такие побеги случаются редко, поскольку из-за репрессий и нищеты именно жители Северной Кореи убегают на юг - за десять лет таких случаев было более 30 тысяч.

Как сообщал УНИАН, ранее северокорейцам запретили смеяться, пить алкоголь и развлекаться в течение 11 дней по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.