Запад обеспокоен из-за активного развития беспилотных технологий в КНР.

В сеть выложили видео с первым образцом таинственного китайского беспилотника CH-7, который, очевидно, сделали с оглядкой на летательные аппараты США. Об этом сообщает портал The War Zone.

На опубликованных материалах можно видеть CH-7 на взлетно-посадочной полосе. В воздухе аппарат пока что не демонстрировали. По мнению экспертов, речь может идти о прототипе или предсерийном образце.

Известно, что CH-7 был разработан Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC). И хотя аппарат, как ранее говорили, предназначен для разведки, звучат мнения, что он также будет иметь ударные возможности.

БПЛА оптимизировали для глубокого проникновения в воздушное пространство противника. Это достигается благодаря сочетанию технологии стелс и полета на очень большой высоте.

Китайцы несколько раз меняли дизайн беспилотника. Впервые дрон представили как полномасштабный макет на выставке Airshow China 2018. Тогда он был похож на американский БПЛА Northrop Grumman X-47B.

В своей финальной версии (если она действительно является таковой) дрон похож на секретный американский разведывательный дрон RQ-180. Кроме того, аналитики портала Army Recognition сравнивают его с новым американским бомбардировщиком B-21 Raider, хотя последний, очевидно, является гораздо более крупной машиной.

Что касается размеров самого китайского БПЛА, то его длину оценивают в 10 м, тогда как размах крыла составляет примерно 25 м. Максимальная скорость CH-7 может превышать 920 км/ч, тогда как продолжительность полета может достигать 15 часов.

Таким образом, в ближайшем будущем Пекин может получить многоцелевой БПЛА, который практически не будет иметь прямых конкурентов на мировом рынке вооружений. Это укрепит и без того мощные позиции китайского ОПК.

Новые разработки китайской оборонки

Напомним, в марте было представлено новое фото китайского палубного истребителя J-35, который относят к пятому поколению. Как можно видеть, истребитель имеет гладкую нижнюю часть, что является одним из требований технологии стелс.

Также в этом году появились фото нового китайского ударного вертолета, который очень похож на известный американский Apache. По одной из версий, новинку создали на базе многоцелевого китайского вертолета Z-20.

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