Истребители шестого поколения станут самыми мощными в мире, превзойдя своих предшественников по скорости, маневренности, боевому радиусу и заметности. Впрочем, как ни парадоксально, новое поколение может стать не только самым современным, но и никому не нужным.

22 июля началась одна из крупнейших выставок авиации в мире - Международный авиакосмический салон в британском Фарнборо. Одной из главных новинок, которые были там представлены, стала обновленная концептуальная модель истребителя шестого поколения, разрабатываемая по программе Global Combat Air Programme (GCAP) совместными усилиями Великобритании, Италии и... Японии. Последняя отказалась от проекта "национального" самолета и решила присоединиться к европейцам.

GCAP - не единственная европейская программа создания истребителя шестого поколения, ведь существует еще франко-германско-испано-бельгийская Future Combat Air System (FCAS). Самолет, который создают в рамках FCAS, получил незамысловатое название New Generation Fighter (с английского: истребитель нового поколения).

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Новое поколение может стать не только самым современным, но и никому не нужным

В целом перечень проектов истребителей шестого поколения (пока ни одного такого самолета "в железе" не существует) выглядит так:

Global Combat Air Programme (GCAP) - Великобритания, Италия, Япония;

Future Combat Air System (FCAS) - Франция, Германия, Испания, Бельгия;

Next-Generation Air Dominance (NGAD) - США (Воздушные силы);

F/A-XX - США (Военно-морские силы);

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) - РФ.

Последний также известен как "МиГ-41" и его позиционируют в качестве замены для советского МиГ-31. Но в целом это довольно мифический проект, который вряд ли когда-нибудь увидит свет. По некоторым данным, истребитель шестого поколения разрабатывает и Китай, однако о нем почти ничего не известно.

Поэтому в целом имеем как минимум 4 (без учета россиян и китайцев) реально существующих программ.

Может показаться, что с новым поколением все хорошо, и в будущем мы увидим как минимум десяток таких программ. Однако на самом деле ситуация гораздо сложнее. И дело вот в чем.

Истребитель шестого поколения разрабатывает и Китай, однако о нем почти ничего не известно

Абсолютным мировым лидером как в сфере разработки истребителей, так и в создании боевых самолетов как таковых, являются США. Еще в 2020 году стало известно, что демонстратор американского истребителя шестого поколения NGAD совершил первый полет. Как тогда заявляли в Воздушных силах, речь идет о "полномасштабном демонстрационном образце", который "побил множество рекордов".

Но это довольно странное заявление, учитывая то, что американцы до сих пор даже не выбрали компанию, которая будет его разрабатывать. Известно лишь, что среди возможных претендентов остаются Boeing и Lockheed Martin, ведь разработчик Northrop Grumman сошел с дистанции, потому что занят сейчас созданием стратегического бомбардировщика B-21.

Однако переживать за будущее программы заставляет даже не это (в конце концов, можно провести конкурс и наконец выбрать исполнителя), а последние заявления официальных лиц Соединенных Штатов.

Абсолютным мировым лидером как в сфере разработки истребителей, так и в создании боевых самолетов как таковых, являются США

Так, во время недавнего мероприятия ассоциации Air & Space Forces Association генерал Воздушных сил США Дэвид Олвин заявил:

"Нам придется делать выбор и принимать решение относительно всего видения (программы NGAD, - УНИАН). Возможно, это произойдет в ближайшие несколько лет или в цикле POM (Program Objective Memorandum, - с английского: Меморандум о программных целях) 2026 года".

"Мы собираемся тщательно взглянуть на NGAD", - сообщил, в свою очередь, во время недавнего круглого стола Министр Воздушных сил США Франк Кенделл.

То есть, фактически, США до сих пор не понимают, что именно они хотят получить от программы Next Generation Air Dominance. И это с учетом того, что программа началась еще десять лет назад.

США до сих пор не понимают, что именно они хотят получить от программы Next Generation Air Dominance

С еще большими сложностями сталкивается американская флотская программа F/A-XX. Во всяком случае, NGAD имеет соответствующее финансирование, тогда как программа для ВМС может остаться ни с чем. В сенате предлагают в следующем финансовом году уменьшить финансирование F/A-XX на 90% от суммы, которую ранее предлагали для поддержки разработки самолета. То есть выделить 54 млн долларов вместо 454 млн. Таким образом, перспективы программы F/A-XX, которую инициировали еще в 2012 году, оказались очень туманными.

То же самое можно сказать и о европейских GCAP и FCAS. Чтобы понять ситуацию, достаточно назвать две даты: 2035 и 2045 годы. Это приблизительные сроки ввода самолетов в эксплуатацию. Понятно, что за это время может случиться что угодно. Кстати, франко-германские противоречия уже побудили в свое время поставить на паузу FCAS.

И здесь мы подошли к главному - что именно делает эти программы такими неопределенными и растянутыми во времени? Конечно, каждая из них имеет свою уникальную историю, однако во всех случаях главное препятствие одно - это деньги.

Во всех случаях главное препятствие одно - это деньги

Последние десятилетия стоимость разработки новых истребителей неуклонно росла. Так, цена разработки истребителя пятого поколения F-22 пересекла отметку в 32 млрд долларов. В то же время стоимость разработки FCAS оценивают в более чем 100 млрд долларов, и это далеко не окончательные оценки.

А сколько будет стоить сам истребитель шестого поколения? Здесь ситуация также сложная.

"Это очень дорогая платформа, - заявил недавно Франк Кенделл, комментируя цену NGAD, - Она примерно втрое дороже F-35, и мы можем позволить себе ее только в небольших количествах".

А цена одного F-35 превышает 80 млн долларов. То есть один истребитель шестого поколения Next Generation Air Dominance обойдется минимум в 250 млн долларов, однако, скорее всего, эту цифру можно смело "округлить" до 300 млн (конечно, экспортная цена с учетом обслуживания самолета и обучения пилотов будет еще выше).

Один истребитель шестого поколения Next Generation Air Dominance обойдется минимум в 250 млн долларов

А что заказчик получит за такие деньги?

Посмотрим на историю. Обычно каждое следующее поколение истребителей предлагало новые, без преувеличения революционные возможности ведения боя по сравнению с предыдущим. Например, самолеты четвертого поколения отличала от третьего прекрасная маневренность и мощные радиолокационные системы, а переход на пятое ознаменовал собой широкое применение технологии стелс.

Тогда как проблема шестого поколения заключается в том, что оно не предлагает почти ничего нового, представляя собой не столько революцию, сколько эволюцию идей, которые были заложены в самолеты прошлых десятилетий. То есть речь идет об улучшенной стелс-технологии, новых датчиках, большей скорости, лучшей маневренности и тому подобное.

Конечно, по сумме характеристик тот же NGAD или FCAS превзойдет F-35 или F-22. Вопрос лишь в том, а надо ли это военным?

Ближний воздушный бой, который требовал преимущества в скорости и маневренности, давно стал частью истории. А эффективность современных истребителей почти полностью определяет их оружие - в первую очередь, ракеты класса "воздух - воздух" средней и большой дальности. В сочетании с технологией стелс и новейшей авионикой они дают почти полное преимущество в воздухе.

Проблема шестого поколения заключается в том, что оно не предлагает почти ничего нового

А интегрировать новые системы вооружений гораздо легче в уже существующие самолеты, такие как F-35, чем создавать с нуля новый истребитель. Кстати, именно по этому пути пошли американцы в случае со старыми ударными вертолетами Apache и основными боевыми танками M1 Abrams.

Впрочем, "хоронить" шестое поколение пока рано: скорее всего, мы увидим демонстраторы технологий, а может и прототипы этих самолетов. А вот если говорить о перспективах серийного производства таких истребителей, то здесь ситуация может быть непредсказуемой.

Многое будет зависеть от геополитической ситуации. Например, появление самолета нового поколения у КНР (если это действительно произойдет) практически со стопроцентной гарантией приведет к очередной гонке вооружений.

То же самое касается и гипотетического испытания россиянами своего мифического ПАК ГП/МиГ-41. При чем его реальные возможности в этом случае будут не важны, ведь США руководствуются принципом: "если враг говорит, что создал лучшее оружие в мире, надо ему верить". И в ответ на этот вызов они могут создать что-то свое.

Илья Ведмеденко