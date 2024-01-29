Министр иностранных дел Венгрии сказал, что на сегодняшней встрече в Украине вопрос гарантий безопасности не рассматривали.

Венгрия и в дальнейшем не будет поставлять Украине оружие, но будет помогать гуманитарно.

Об этом сказал министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями украинской власти. Так, отвечая на вопрос, готова ли Венгрия подписать с Украиной документ о гарантиях безопасности, следуя примеру стран "Большой семерки", Сийярто отметил, что об этом вопросе конкретно сегодня, 29 января, не говорили.

В то же время добавил: "Вы знаете венгерскую точку зрения. Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до сих пор. В то же время ни разу мы не отказали гражданину Украины, когда нас просили о помощи. И после этого мы также будем (помогать, - Ред.). Каждому гражданину Украины, попавшему в беду, Венгрия готова помогать. То есть гуманитарное направление мы продолжаем".

Видео дня

Важные новости сегодня об отношениях Украины с Венгрией - читайте сейчас

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 января, Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля.

Сегодня Петер Сийярто прибыл в Украину. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Сийярто, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время мероприятия Сийярто прокомментировал разблокирование Венгрией помощи от Евросоюза Украине на сумму 50 млрд евро. Он не стал уточнять, готова ли его страна изменить позицию по этому вопросу. Министр только подчеркнул, что этот вопрос не является двусторонним вопросом Венгрии и Украины. "Мы будем это обсуждать не здесь, а в Брюсселе", - заявил Сийярто.

Вас также могут заинтересовать новости: