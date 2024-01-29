Венгерская сторона сформулировала соответствующие просьбы в 11 пунктах.

Венгрия попросит вернуть нацменьшинству венгров на Закарпатье права, которые они имели до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции в Ужгороде со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Мы просим вернуть венгерскому нацменьшинству все права, которые у него были до 2015 года. Мы не просим больше чем то, что было до 2015 года", - сказал Сийярто.

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По его словам, эти просьбы сформулированы в 11 пунктах.

"Например, чтобы статус национальной школы был восстановлен, чтобы была возможность сдавать экзамены на аттестат зрелости на венгерском, чтобы можно было в области высшего образования, культуры и общественной жизни использовать венгерский", - добавил премьер Венгрии.

По словам Кулебы, для наработки решения этих вопросов должна быть создана двусторонняя комиссия, которая в десятидневный срок представит на рассмотрение правительств двух стран конкретное понимание, как это сделать.

"Принципиально вопрос о возвращении прав нацменьшинствам относительно образования и использования родного языка в Украине решен в отношении всех национальных сообществ, проживающих на территории нашей страны. Сегодня мы получили просьбы, дополнительные запросы венгерской стороны, мы их проработаем", – сказал глава МИД.

Он также добавил, что Украина выполнила свои обязательства перед Европейским Союзом в этой части, но это вопрос еще и двусторонний, который будет конструктивно проработан.

Закон о нацменьшинствах - подробности

21 сентября 2023 года Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный закон о национальных меньшинствах.

Законом, в частности определяется, что государство с учетом конкретного положения лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, принимает меры с целью достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни полного и подлинного равенства между лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.

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