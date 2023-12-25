Украинская ПВО 14 декабря сбила российский "Кинжал".

В этом месяце Россия применила для воздушного удара по Украине свою гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую позиционировала как "непобедимое оружие". Однако ракета была сбита украинской системой ПВО, поставив под сомнение все восхваления Москвы.

Как пишет EurAsian Times, некоторые эксперты считают, что Россия преувеличила непобедимость этого оружия и свое превосходство над США в использовании гиперзвукового оружия.

В частности, в комментарии изданию специалист по геопространственной разведке и военный аналитик Арвинд Панди заявил, что, вполне возможно, "Кинжал" не работал на гиперзвуковой скорости и поэтому мог быть перехвачен "Патриотом".

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"В противном случае перехват гиперзвукового оружия был бы очень сложной задачей из-за присущей ему траектории подлета к цели. Обнаружение этого оружия сейчас сомнительно, и во всем мире прилагаются усилия для разработки систем космического базирования, которые позволят это сделать", - отметил он.

Гиперзвуковое оружие делится на две основные группы. Первая - это гиперзвуковые планерные аппараты, приводимые в движение ракетой к месту назначения и планирующие там. Другая - гиперзвуковые крылатые ракеты. Однако некоторые прозападные аналитики отмечают, что российский "Кинжал" не подпадает ни под одну из этих категорий, поскольку является баллистической ракетой воздушного базирования, способной достигать гиперзвуковой скорости. Было отмечено, что такие баллистические ракеты не могут поддерживать гиперзвуковой полет, хотя у них есть потенциал для этого с некоторой степенью мобильности.

Некоторые эксперты также указывают на то, что гиперзвуковое оружие больше создает хайп, чем действительно меняет правила игры.

"Гиперзвуковой ажиотаж - это очень ощутимая вещь. За последние несколько лет мы поняли, что каждая страна имеет свое представление о том, что такое "гиперзвуковая" система вооружений. Следовательно, понятие "гиперзвукового" оружия очень изменчиво. Что касается баллистических ракет воздушного базирования, которые достигают гиперзвуковой конечной скорости, то эти системы вооружений будут продолжать распространяться, поскольку их легко производить; Израиль, Турция, Индия и Иран могут сделать то же самое, если захотят", - отметил филиппинский военный аналитик Мигель Миранда.

По словам еще одного военного комментатора, гиперзвуковое оружие "стоит шума".

"Но ни одно оружие не является непобедимым, потому что технологии развиваются. Вы разрабатываете оружие, а ваш противник разрабатывает систему противодействия этому оружию... Вопрос должен заключаться в том, стоит ли российская ракета "Кинжал" такой шумихи", - отметил он.

Ракеты "Кинжал" - что известно

Последний раз оккупанты атаковали Украину ракетами "Кинжал" 14 декабря. Сообщалось, что в Киевской области был сбит один "Кинжал". При этом еще одна ракета ударила в район Староконстантинова Хмельницкой области.

Ранее военный аналитик Александр Коваленко отмечал, что российские оккупанты не могут осуществить массированный удар по Украине ракетами"Кинжал", поскольку носителями таких ракет являются самолеты МиГ-31К, а их у противника мало.

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