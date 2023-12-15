У противников только эскадрилья носителей "Кинжалов", подчеркнул эксперт.

Российские оккупанты не могут осуществить массированный удар по Украине аэробаллистическими Х-47М2 - это ракета "Кинжал", поскольку носителями таких ракет являются самолеты МиГ-31К, а их у противника мало.

Противники не способны запускать более 10-11 таких ракет одновременно, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко "24 Каналу". По его словам, сейчас нет подтверждений того, что россияне модернизировали стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и интегрировали под них "Кинжалы".

"Вряд ли российские захватчики смогут осуществить массированный обстрел, например, 70 ракетами Х-101/555 (крылатые ракеты воздушного базирования, - Ред.). У них даже носителей в таком количестве нет. В частности, носителями "Кинжалов" являются МиГ-31К, а их всего эскадрилья", - отметил эксперт.

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Напомним, россияне с начала полномасштабного вторжения уже не раз били по украинской земле "Кинжалами". В частности, противник атаковал Украину этими аэробаллистическими ракетами 14 декабря. Сообщалось, что в Киевской области был сбит один "Кинжал".

Ранее военный эксперт Петр Черник говорил, что у россиян есть только 10 самолетов МиГ, которые модернизированы под ракеты "Кинжал". Аналитик подчеркнул, что самый молодой вражеский носитель "Кинжалов" 1994 года.

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