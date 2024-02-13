В частности, к самолетам F-16 могут быть переданы ракеты JASSM.

Для того, чтобы уничтожать российскую авиацию и вести воздушный бой с помощью истребителей F-16, Украине нужны ракеты малой дальности Sidewinder. Об этом рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко.

"Вероятнее всего, нам будут переданы ракеты для воздушного боя малой дальности Sidewinder. Надеюсь, что это будет последняя модель 9Х, ракеты AMRAAM. И очень хотелось бы получить эти ракеты в последнем варианте AIM-120, которые имеют дальность где-то до 160 километров. Тогда у нас основная задача самолетов F-16 – противодействие и уничтожение российской авиации, удастся более уверенно выполнять", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, по словам эксперта, к самолетам F-16 могут быть переданы, например, ракеты JASSM. Их дальность составляет более 300 км, в зависимости от варианта.

Видео дня

"370 км – это ранние варианты, а с увеличенной дальностью – до 900 км. Если эти ракеты удастся получить – будет замечательно", – говорит Романенко.

Эксперт добавил, что серьезных целей в ближнем тылу, за линией фронта для ракет, запускаемых с истребителя, нет. С ними "прекрасно справляются" дроны, системы залпового огня и артиллерия.

F-16 для Украины: что говорят эксперты

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан заявил, что украинские аэродромы уже готовы принимать истребители западные истребители. Говоря о том, почему F-16 еще не в Украине, он отметил, что могут существовать вопросы, связанные с безопасностью, авиационной безопасностью, переброской техники или неготовностью инженерно-технического состава для приемки самолетов.

Между тем военный эксперт Петр Черник считает, что F-16 могут использовать не только для ведения боя. По его словам, эти самолеты могут применяться и для охоты за крылатыми ракетами.

Вас также могут заинтересовать новости: