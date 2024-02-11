Украинские пилоты удивлены возможностями F-16, отметил он "Голосу Америки".

Украинские пилоты "очень впечатлены" американскими истребителями F-16. Говорят, что видят большие перспективы и потенциал того, как этот самолет поможет Воздушным силам Украины.

Об этом заявил украинский пилот "Фантом" в интервью "Голосу Америки". По его словам, военные положительно оценили возможности самолета.

"Наши пилоты очень впечатлены. Этот самолет просто превзошел их ожидания. Даже с тем количеством информации, которую они получили во время обучения, они уже видят большие перспективы и большой потенциал того, как этот самолет поможет нашим Воздушным силам", - сказал он.

При этом "Фантом" добавил, что переподготовка пилотов на современные самолеты вызвала определенные трудности, поскольку многие из них уже привыкли летать на старых самолетах советского производства Су-27 и МиГ-29.

F-16 для Украины - что известно

Уже этой весной Украина может получить первые истребители F-16, которые будут базироваться непосредственно на ее территории. По словам полковника ВСУ в запасе и военного летчика-инструктора Романа Свитана, эти самолеты готовы к работе в украинском небе уже сейчас.

5 февраля стало известно, что Нидерланды предоставят ВСУ еще шесть истребителей F-16. Таким образом, общее количество F-16, полученных из Нидерландов, достигнет 24 единиц.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что подготовка пилотов для F-16 идет согласно плану. Он также намекнул на возможность получения дополнительных "бонусов" для Украины.

В Воздушных силах Украины заявили, что самолеты F-16 уже можно было бы разместить на территории Украины. Они уже слетали с нашей территории и мы имеем соответствующий опыт обслуживания.

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