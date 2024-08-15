России понадобилось несколько лет, чтобы решить, будет ли перспективный истребитель беспилотным или пилотируемым.

Российский истребитель шестого поколения создают в качестве опционально пилотируемого самолета. Об этом сообщил гендиректор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов на форуме "Армия-2024".

"Это будет оперативно-тактический симбиоз пилотируемой авиации и беспилотной. Скажем так, это может быть самолет с опционально распределенной интеллектуальной системой управления, в том числе вооружением и членами атакующей группы", - приводит его слова пропагандистское ТАСС.

Если говорить проще, то машина должна будет пилотируемой, однако способной поддерживать беспилотный режим. Интересно, что в прошлом году в российской ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") заявляли, что споры по этому вопросу продолжаются с 2021-го.

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Также сообщается, что на создание российского истребителя шестого поколения уйдут десятки лет.

"Самолет пятого поколения создавался более 30 лет. Здесь горизонты, наверное, будут по крайней мере не меньше. Работа уже началась", - говорит глава ГосНИИАС.

Истребители шестого поколения - что известно

Россия существенно отстает в разработке истребителей шестого поколения от стран Запада. Так, в Британии уже начали строить демонстратор самолета нового поколения Tempest.

Предполагается, что серийный истребитель примут на вооружение примерно в середине следующего десятилетия.

А еще ранее сообщалось, что Германия, Франция и Испания подписали соглашение о строительстве прототипа боевого самолета будущего, который будет выступать конкурентом Tempest.

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