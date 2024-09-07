Если переданы ракеты Fath-360, это одна история, если же это были Fateh-110, тогда все значительно хуже.

По данным западных СМИ, Россия уже получила, или вот-вот получит от Ирана несколько сотен баллистических ракет Fath-360. Военно-аналитический проект Defense Express объяснил, чем это грозит Украине.

По имеющимся в открытом доступе данным, стартовая масса такой ракеты составляет около 800 килограммов, из которых 150 килограммов приходится непосредственно на боевую часть. Скорость полета - 4 Маха (примерно 4900 км/ч). Известная максимальная дальность полета - 80-120 км. Ракета имеет комбинированную систему наведения, которая сочетает инерционную и спутниковую навигацию.

Как отмечают аналитики, ракета Fath-360, которую якобы уже передали россиянам, является по сути уменьшенной копией более дальнобойных ракет Fateh-110.

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"Если дальше исходить именно из характеристик Fath-360, то можем предположить, что эти ракеты рашисты могут применить именно в боях на Востоке, для ударов по позициям наших войск, или же для ударов по прифронтовым городам, как Покровск, Сумы и Харьков", - пишет Defense Express.

Вместе с тем аналитики не исключают, что россияне и иранцы могли слить на Запад дезинформацию, и на самом деле могли быть переданы не Fath-360, а именно более мощные Fateh-110. Эти ракеты имеют дальность до 300 км.

Россия могла получить иранские ракеты: что известно

Как писал УНИАН, в августе этого года в западных СМИ начали циркулировать слухи о том, что Иран вот-вот передаст России собственные баллистические ракеты для войны против Украины. В частности сообщалось, что десятки российских военнослужащих уже проходят подготовку в Иране, осваивая баллистические ракеты Fath-360.

А уже 6 сентября американская Wall Street Journal сообщила, что Иран уже отправил России баллистические ракеты. Эту же информацию публикует и британская The Times.

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