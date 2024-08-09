Союзники по НАТО и "Группе семи" готовы к "быстрой и жесткой реакции".

Иран готовится к поставке России сотен баллистических ракет с радиусом действия 120 км. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке.

Издание отмечает, что десятки российских военнослужащих сейчас учатся в Иране использовать систему баллистических ракет Fath-360 Fath-360, при этом ожидается "неизбежная доставка России" сотен оружия со спутниковым наведением для ее войны в Украине.

"Представители российского министерства обороны подписали 13 декабря в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на Fath-360 и другую систему баллистических ракет, созданную государственной организацией аэрокосмической промышленности Ирана (AIO) под названием Ababil", - пишет издание. Видео дня

В то же время в США отказались подтверждать информацию о возможной поставке баллистических ракет Ираном России, при этом представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что союзники по НАТО и "Группе семи" готовы к "быстрой и жесткой реакции, если Иран осуществит такую передачу".

Сотрудничество Ирана с РФ - последние новости

Недавно Россия передала Ирану "Искандеры" и РЭБ "Мурманск-БН". По информации израильской службы новостей Channel 14, переброска оружия состоялась с помощью военно-транспортного самолета Ил-76, который совершал многократные рейсы из России в Иран.

Также сообщалось, что системы Мурманск-БН предназначены для подавления спутниковой навигации и связи на расстоянии до 5000 км.

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