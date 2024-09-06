В течение последнего месяца западные СМИ неоднократно писали, что такая поставка ожидается в ближайшее время.

Поставка иранских баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной", она состоится в течение ближайших дней. Об этом изданию Sky News заявил британский военный аналитик Шон Белл.

"На данный момент Россия нарастила свое внутреннее производство, но ей отчаянно нужно оружие из Ирана и Северной Кореи", - говорит Шон Белл.

Аналитик отметил, что Россия, вероятно, еще в декабре заключила контракт с Ираном на поставку двух типов баллистических ракет малой дальности.

Видео дня

"Они дадут России больше ракет, но это также будет означать, что российские ограниченные поставки собственных ракет "Искандер" теперь могут быть сосредоточены на целях большой дальности - это очень тревожит", - говорит он.

По словам Шона Белла, он располагает информацией о том, что поставка иранских ракет в Россию состоится уже в ближайшее время.

"Российские солдаты находились в Иране, где проходили учения в течение последних нескольких недель. И хотя сообщения об этом невероятно деликатные, я получил информацию, что это неизбежно. Поэтому это вопрос дней", - рассказал он.

Иран может передать ракеты россиянам: что известно

Слухи о том, что Иран планирует передать России свои баллистические ракеты, появились еще летом 2022 года, но до сих пор никаких таких фактов подтверждено не было.

В августе этого года западные СМИ снова начали активно писать, что Иран вот-вот поставит россиянам ракеты. Так, по данным Reuters, речь идет о нескольких сотнях баллистических ракет с радиусом действия 120 км. Также сообщалось, что десятки российских военнослужащих уже проходят подготовку в Иране, где осваивают баллистические ракеты Fateh-360.

Вас также могут заинтересовать новости: