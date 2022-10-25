РФ сейчас начала обвинять украинскую стороны в намерениях применить "грязную бомбу" по нескольким причинам, говорит эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопросы о "грязной бомбе" - почему Россия о ней заговорила, и что это означает.

Жданов в эфире проекта FreeДом заявил, что сейчас Кремль больше всего добивается перемирия и временного прекращения огня. Поэтому может прибегнуть к провокации.

"Самое страшное то, что грязная бомба делается в принципе из подручных средств. Тут достаточно радиоактивных отходов и любого фугасного заряда. Вот вам уже грязная бомба. А мы знаем, что ядерная энергетика в Российской Федерации развита довольно неплохо. Вот в этом состоит угроза неконтролируемости этого процесса", - отметил он.

Также эксперт считает, что именно сейчас в РФ заговорили об этой истории по той причине, что в Москве "для победы все средства хороши". Плюс у Кремля просто не остается козырей. Так, шантаж с ЗАЭС провалент, шантаж по Каховской ГЭС тоже не срабатывает.

Как Россия врет о намерениях Украины применить "грязную бомбу"

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров заявляли о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу". Они говорили, что по этой причине активизировали телефонные разговоры с западными коллегами.

23 октября ряд российских пропагандистских СМИ стал распространять новость о якобы готовящемся в Украине теракте с применением "грязной бомбы".

24 октября главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения РФ о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

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