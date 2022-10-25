МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он сообщил, что МАГАТЭ знает о заявлениях России относительно того, что Украина занимается производством ядерного оружия на двух своих ядерных объектах, и подчеркнул, что эти объекты находятся под гарантиями Агентства и регулярно им испектируются.

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"МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад, и все наши выводы соответствовали декларациям Украины о гарантиях. Не было выявлено ни одной незадекларированной ядерной деятельности или материалов", – отметил Рафаэль Гросси.

Он добавил, что после получения запроса от Украины инспекторы Агентства готовятся в ближайшие дни вновь посетить эти объекты, чтобы выявить "любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы".

Заявления РФ о "грязной бомбе": что известно

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в Европе может лишь один субъект - президент России Владимир Путин, а не Украина.

Зеленский напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября устроил "телефонную карусель" и обзванивал министров обороны государств НАТО с рассказами о какой-то "грязной ядерной бомбе Украины.

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения России о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

24 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) направит экспертов на мирные объекты Украины, которые Россия лживо называет местами разработки "грязной бомбы".

Также 24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министрами обороны США Ллойдом Остином и Великобритании Беном Уоллесом заявления России, что Украина якобы готовится использовать "грязную бомбу". Он отметил, что союзники по НАТО отвергают это обвинение.