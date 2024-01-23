Оборудование уже активно используют украинские военные.

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о разработке системы, которая блокирует радиочастоты для российских FPV-дронов.

В своем Telegram-канале он отметил, что речь идет об окопном РЭБ, который глушит российские FPV-дроны.

"Участники кластера Brave1 разработали систему ad Counter FPV, которая блокирует радиочастоты для российских FPV-дронов. Система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым", - рассказал чиновник.

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Он добавил, что радиус работы - от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона - 3 тыс. метров. Система быстро начинает работать после включения, для этого ей требуется не более 0,5 секунды.

"Оборудование уже активно используют украинские военные. Они называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ. Одно из преимуществ системы - она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины", - отметил Федоров.

Кроме того, отметил министр, по запросу военных разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV - в форме рюкзака. "Ее также активно используют военные, она зарекомендовала себя как незаменимая вещь", - добавил он.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров отметил, что за время полномасштабной войны правительство Украины изменило политику для производителей беспилотников, убрав блокеры и создав для них условия. Это дало старт массовому производству. Именно поэтому миллион FPV-дронов за год - это реалистичная цель. Он также призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.

По словам министра, сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, "лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу". Он рассказал об одной из соответствующих инициатив - проект"Народный дрон". Это инженерный курс, который научит, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон.

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