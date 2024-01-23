Для начала следует понимать, о какой именно ракете, с каким типом наведения и о какой системе РЭБ речь, отметил Олег Катков.

Военный эксперт Олег Катков рассказал, на какие воздушные цели россиян и как могут влиять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает NV.

По его словам, для начала следует понимать, о какой именно ракете или о каком дроне, с каким типом наведения и о какой системе РЭБ речь.

К примеру, если иранский дрон-камикадзе Shahed будет пролетать сплошное поле воздействия средств РЭБ, которые глушат и ставят помехи спутниковой навигации, то на дальности 100 км конечная точка прицеливания дрона собьется на 5 км.

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Если рассматривать крылатые ракеты, то, к примеру, Х-101 оснащены системой DSMAC, на которую воздействовать средствами РЭБ невозможно.

Кроме того, крылатая ракета может быть оснащена системой корректировки траектории TERCOM. Она дает ракете возможность измерять перепады высот под собой и сравнивать их с эталонной сигнатурой, которая тоже имеет точную привязку к координатам, добавил эксперт:

"В этом случае функционирование ракеты может зависеть от действия средств радиоэлектронной борьбы, но это требует постоянного воздействия на нее средств РЭБ".

Что же касается баллистических ракет, то, когда они заходят и падают на цель, повлиять на них средствами РЭБ сложно, рассказал Катков.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению, руководителя Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, российские войска находятся на грани технологического прорыва. Украинские средства радиоэлектронной борьбы не справляются с новейшими дронами захватчиков. Она отметила, что оккупанты уже применяют автоматическое донаведение в FPV-дронах.

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