Последний раз украинские военные использовали это оружие несколько месяцев назад.

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить поставки бомб большой дальности GLSDB в Украину. Они прошли модернизацию для лучшего противодействия российским препятствиям.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает агентство Reuters. Эти боеприпасы будут поставлять на фоне заявлений СМИ о том, что украинские запасы ракет ATACMS полностью исчерпаны.

В течение последних недель было проведено 19 испытательных стрельб с целью оценки эффективности модернизации бобм GLSDB. Известно, что было усилено соединение внутри этого оружия для повышения его устойчивости.

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Возобновление использования GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку соответствующие запасы есть в Европе. Последний раз украинские военные применяли это оружие несколько месяцев назад.

Отмечается, что эффективно поражать российские цели бомбам GLSDB мешало глушение этого оружия оккупантами.

Оружие для Украины

После переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии, Штаты полностью возобновили поставки оружия Украине и обмен разведывательной информацией. По данным CNN, Вашингтон возобновил поставки оружия в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена.

Речь идет в том числе об артиллерийских снарядах, противотанковом оружии и боеприпасах для ракетной системы HIMARS.

Между тем Associated Press сообщает, что у Украины больше не осталось ни одной дальнобойной ракеты ATACMS. Это оружие поставлялось Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи.

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