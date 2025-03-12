Вашингтон возобновил поставки оружия в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена.

Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия Украине после встречи делегаций в Саудовской Аравии. Также в полном объеме возобновился обмен разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN. Отмечается, что в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена, в Украину снова поступают артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для ракетной системы HIMARS.

"Эти поставки были приостановлены после катастрофической встречи в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Часть этого оружия находилась в Польше до того, как попала в Украину", – напоминают журналисты.

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Кроме того, по словам собеседника CNN, возобновили свою работу и американские подрядчики, которые находятся в Украине, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружения страны. До сих пор неясно, выезжали ли они за пределы страны во время паузы в оказании помощи Украине.

Военная помощь США Украине

В начале марта США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине. В Вашингтоне тогда сказали, что возобновят поставки тогда, когда украинская сторона продемонстрирует готовность к мирным переговорам.

После встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта появилось сообщение о возобновлении сотрудничества в сфере безопасности. Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев также подтвердил возобновление поставок оружия от США.

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