Ллойд Остин рассказал, что войдет в новый пакет помощи для Украины / фото REUTERS

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что США выделяют 200 миллионов долларов на новый пакет помощи по безопасности для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Я горжусь тем, что Соединенные Штаты объявят о новейшем пакете безопасности для Украины на сумму 200 миллионов долларов", - подчеркнул Остин.

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В частности, по его словам, в новый пакет войдут снаряды AIM-9 для новой системы противовоздушной обороны, которую США вскоре отправят в Украину.

Также в новую помощь войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия российским дронам.

Как сказал Остин, общее обязательство США в области помощи безопасности для Украины теперь достигнет отметки в 43,9 млрд долларов со времени начала полномасштабной войны президента РФ Владимира Путина против Украины.

"Я доволен тем, что эта коалиция с участием около 50 государств доброй воли со всего мира сплотилась для выделения более 33 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - сказал Остин.

Он отметил, что более десятка союзников обязались выделить больше средств на помощь Украины, чем США, в соответствии с ВВП.

Заседание группы "Рамштайн" - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал три неотложных приоритета, с которыми приехал на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

В частности, речь идет об усилении украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны, о необходимости в получении ракет дальнего радиуса действия и артиллерии.

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