В новый пакет войдут снаряды AIM-9 для новой системы противовоздушной обороны, которую США вскоре отправят в Украину.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что США выделяют 200 миллионов долларов на новый пакет помощи по безопасности для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Я горжусь тем, что Соединенные Штаты объявят о новейшем пакете безопасности для Украины на сумму 200 миллионов долларов", - подчеркнул Остин.

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В частности, по его словам, в новый пакет войдут снаряды AIM-9 для новой системы противовоздушной обороны, которую США вскоре отправят в Украину.

Также в новую помощь войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия российским дронам.

Как сказал Остин, общее обязательство США в области помощи безопасности для Украины теперь достигнет отметки в 43,9 млрд долларов со времени начала полномасштабной войны президента РФ Владимира Путина против Украины.

"Я доволен тем, что эта коалиция с участием около 50 государств доброй воли со всего мира сплотилась для выделения более 33 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - сказал Остин.

Он отметил, что более десятка союзников обязались выделить больше средств на помощь Украины, чем США, в соответствии с ВВП.

Заседание группы "Рамштайн" - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал три неотложных приоритета, с которыми приехал на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

В частности, речь идет об усилении украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны, о необходимости в получении ракет дальнего радиуса действия и артиллерии.

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