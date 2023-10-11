11 октября в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюссель. Об этом сообщил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт в сети X (Twitter).

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня утром будет приветствовать президента Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО", - сообщил Уайт.

В частности, они сделают подход к прессе.

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Сразу после их общения с прессой начнется встреча министров обороны стран-членов НАТО. В рамках этой встречи состоится заседание Совета Украина-НАТО, к которому присоединится министр обороны Швеции. Также сегодня в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

Обновлено. Зеленский в Telegram сообщил, что данный визит будет иметь важное значение для устойчивости Украины грядущей зимой.

"Проведу встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином. Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". Есть важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран-участниц этой мощной коалиции", - сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский второй раз с начала полномасштабной войны проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо: "Главное - наша общая защита свободы и людей".

"Рамштайн-15" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, предварительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15") состоялось 19 сентября.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, информируя об итогах этого заседания, сообщил, что было договорено начать инициативу создания коалиции возможностей (Capabilities Coalition), главная цель которой - подготовка Сил обороны Украины будущего.

По словам Умерова, для этого Минобороны определило пять кластеров, которые потребуют первоочередного внимания: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника.

Он подчеркнул, что украинские партнеры в очередной раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

Кроме того, Умеров сообщил, что Украина, Эстония и Люксембург запустили IT-коалицию в рамках формата "Рамштайн". Речь идет об обеспечении защищенной и устойчивой IT-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя.

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