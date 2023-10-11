В частности, речь идет об усилении украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны, о необходимости в получении ракет дальнего радиуса действия и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил три неотложных приоритета, с которыми приехал на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"). Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Зеленский поблагодарил Столтенберга за недавний визит в Украину, во время которого обсуждались приоритеты для защиты Украины и выживания в зимний период, что будет одним из самых больших вызовов.

"Мы готовимся. Сейчас мы нуждаемся в некоторой поддержке от лидеров. Именно поэтому я прибыл сегодня сюда", - отметил Зеленский.

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Глава государства отметил, что сегодня будет иметь возможность обратиться ко всем министрам обороны стран-членов НАТО в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), в котором примут участие представители около 50 стран.

"Мы будем говорить о приоритетах - как выгнать Россию с нашей родной земли, что будет означать прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент, к этим приоритетам относятся системы противовоздушной обороны. "Это не просто обычные слова. Мы говорим о конкретных вещах, в которых мы нуждаемся в конкретных географических местах на нашей земле для защиты энергетических сетей, людей и транзита зерна, для защиты путей доставки в Африку и Азию", - сказал президент.

Также приоритетом Зеленский назвал потребность украинских военных в дальнобойных ракетах. "Проблема в том, как получить их", - сказал президент и добавил, что ракеты дальнего радиуса действия нужны для вытеснения российских войск из Украины.

Глава государства уточнил, что системы ПВО и дальнобойные ракеты являются двумя наиболее насущными потребностями. Но есть еще третья потребность, которая заключается в том, как именно эффективно обеспечивать оборону на фронте. "Это не о контрнаступлении. Контрнаступление - это одно направление. Но вы также должны обороняться, потому что с противоположной стороны вы сталкиваетесь с большой армией России, этих террористов, и в частности, речь идет об артиллерии", - подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Брюссель

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран-членов НАТО. В рамках этой встречи состоится заседание Совета Украина-НАТО, к которому присоединится министр обороны Швеции.

Также сегодня в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

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