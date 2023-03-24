Берлин заявил, что немецкая промышленность передаст Киеву сразу три бронемашины Dachs.

В пятницу 24 марта немецкое правительство согласовало для Украины новый пакет военной помощи, в который впервые вошли бронированные инженерные машины Dachs. 20 марта о новом пакете помощи также объявили США.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Бундестага, Киев получит три Dachs, запчасти к танкам Leopard и БМП Marder, 70 пулеметов MG3, а также 30 систем обнаружения вражеских дронов (ранее Германия уже передала Украине 30 систем, поэтому всего количество поставок охватывает 60 систем).

Кроме этого, в новый пакет помощи Германии вошли 155-мм высокоточные снаряды, боеприпасы для РСЗО MARS II и другое вооружение.

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Также правительство ФРГ отметило, что бронемашины Dachs Украина получит от немецкой промышленности, остальное - Германия передаст из собственных оборонных запасов.

Военная помощь Германии Украине - последний пакет

Напомним, что 16 марта правительство Германии также поддержало Украину очередным пакетом военной помощи.

Тогда Киев получил 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм; 155-миллиметровые высокоточные управляемые боеприпасы (их количество немецкое правительство не уточнил); 500 пистолетов SFP9; два автопогрузчика; боеприпасы для MARS II (количество не указано); четыре мобильные антенно-мачтовые системы; два ангарных тента; 25 генераторов.

Также тогда анонсировали, что вскоре Берлин передадут Украине еще 5 330 снарядов калибра 155 мм и ракеты к ЗРК IRIS-T SLM.

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