В новый пакет американской помощи войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS.

В понедельник, 20 марта 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о предоставлении вооружения на 350 миллионов долларов.

"Сегодня, согласно делегированию полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов", – говорится в заявлении Блинкена, которое опубликовал в Twitter журналист Джозеф Хабуш.

В новый пакет американской помощи войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS, гаубицы и БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое вооружение и речные катера.

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"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – добавил Блинкен.

При этом, как отметила корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб, чиновники оборонного ведомства уточнили, что ракеты ATACMS или истребители F-16 в новый пакет помощи не вошли.

Война в Украине: помощь от США

Соединенные Штаты ведут активную работу над подготовкой украинского контрнаступления. В частности, США поставляют Украине бронемашины.

В начале марта США объявили о выделении очередного пакета помощи Украине на общую сумму $400 миллионов.

Кроме того, сообщалось, что в США изучают возможности модернизации украинских истребителей МиГ. Американские военные рассматривают вероятность установки на них западных ракет класса "воздух-воздух".

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