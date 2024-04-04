Латвия уже в этом месяце готовит новый пакет военной помощи для Украины, передаст партию дронов и предоставит средства в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
"Уже в этом месяце предполагается следующий пакет военной помощи. И мы предусмотрели пожертвования как на материально-технические вещи, так и амуницию и вооружение, которые есть у нас. Особенно амуниция очень важна для Украины. Это мы также обсудили сегодня на встрече с премьер-министром. Очень важны взрывчатые вещества, транспорт, оружие, индивидуальная экипировка", - сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Кроме того, Латвия поддерживает чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Страна внесет на это 10 миллионов евро.
"Совсем скоро мы планируем прислать первые дроны стоимостью в целом на 1 миллион евро. Дроны уже проверены. Наши коллеги признали их соответствующими требованиям", - сказала она.
По ее словам, в апреле общая военная поддержка Латвии для Украины будет достигать 372 миллиона евро, что равно 0,25% от ВВП Латвии.
Поддержка стран Балтии - последние новости
3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что с начала полномасштабной войны Эстония выделила Украине военную помощь на сумму более чем 520 миллионов евро, что составляет примерно 1,4% от эстонского ВВП.